Putin: Ukrayna'daki çatışmayı en kısa sürede bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi Semerkant'ta düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü liderler zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Putin görüşmede yaptığı açıklamada Ukrayna'daki çatışmayı mümkün olan en kısa sürede bitirmek istediklerini söyledi.

Putin Modi'ye "Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin tutumunuzu, sürekli olarak dile getirdiğiniz endişelerinizi biliyorum. Tüm bunların mümkün olduğunca hızlı sona ermesi için her şeyi yapıyoruz. Orada olanlardan sizi haberdar edeceğiz" dedi. Putin Kiev'in müzakereyi reddetmesinden ve hedefe askeri yollarla ulaşma isteğinden üzüntü duyduklarını kaydetti.

Modi ise Putin'e "Bugün savaş zamanı değil" dedi. Modi Putin'e gıda ve akaryakıt krizine çözüm bulunması çağrısı yaptı.