Putin: Ukrayna’da sadece profesyonel askerler çatışmalara katılıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir video mesaj yayımladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yayımladığı mesajında Ukrayna’da sadece profesyonel askerlerin çatışmalara katıldığına dikkat çekerek, "Askerlerimizin çatışmalara katılmadığını, katılmayacağını ve yedek askerlerin çağırmayacağını vurgulamak isterim. Amaçlanan görevleri ancak profesyoneller çözebilir" dedi.

Yaptığı açıklamada Putin, "Askerlerimizin çatışmalara katılmadığını, katılmayacağını ve yedek askerlerin çağırmayacağını vurgulamak isterim. Amaçlanan görevleri ancak profesyoneller çözebilir" diye konuştu.

Sözlerinin devamında, Rus annelerine ve kadınlarına seslenen Putin, "Sevdikleriniz için ne kadar endişelendiğini anlıyorum. Bütün ülke onlarla gurur duyuyor ve seninle birlikte onlar da endişeleniyorsa sen de onlarla gurur duyabilirsin" ifadelerini kullandı. (İHA)