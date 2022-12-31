Putin: Ukrayna halkını ülkemizi bölmek için kullanıyorlar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıl mesajında "özel askeri operasyona katılanlara güçlü manevi duruşları ve cesaretleri için" teşekkür etti.

Sputnik'in haberine göre Putin, “Batılı seçkinler yıllarca Rusya'ya Donbass da dahil olmak üzere barışçıl niyetler konusunda güvence verdiler ancak gerçekte neo-Nazileri desteklediler ve saldırganlığa hazırlandılar. Şimdi bunu açık bir şekilde dile getiriyorlar ve Ukrayna halkını ülkemizi bölmek ve zayıflatmak için kullanıyorlar. Kimsenin bunu yapmasına asla izin vermedik ve vermeyeceğiz" dedi.