Putin: Ukrayna barış anlaşması artık yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, DHC ve LHC sınırlarının, anayasalarında belirtildiğini ve Rusya'nın bu sınırı kabul ettiğini belirterek, "Ama bu sorunun Ukrayna yönetimi ve DHC ve LHC yöneticileri arasında barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasını umuyoruz" dedi.

Putin'in açıklamalarından satır başları:

Ukrayna barış anlaşması artık yok.

En iyi çözüm Kiev’in NATO’ya katılmaması ve tarafsızlığa bağlı kalması

Ukrayna'nın taktiksel nükleer silahlar elde etmesi Rusya için stratejik tehdit

Bir kez daha altını çizmek istiyorum, Minsk Anlaşmasının uygulanmasına ilgi duyuyorduk, çünkü bu bir uzlaşı sonucuydu. Bu belgeyi hazırlayanlar arasındaydım.

Ukrayna yönetimi alenen Minsk Anlaşması’nı uygulamayacaklarını açıkladı.

Rusya, Donbass halkına yönelik soykırıma daha fazla müsamaha gösteremezdi.

Minsk Anlaşması aslında Rusya, DHC ve LHC’yi tanımadan çok önce Kiev tarafından öldürüldü.

Avrupa, Kiev’i Minsk Anlaşmasını uygulamaya zorlamakta başarısız oldu. Bu yüzden DHC ve LHC’yi tanımaktan başka çaremiz kalmadı.

Evet, Minsk Anlaşması artık yok. DHC ve LHC’yi tanıdık.