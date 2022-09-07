Putin 'tedarik kesilir' demişti: AB'den Rus gazına 'tavan fiyat' açıklaması

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya doğalgazına tavan fiyat uygulanmasını teklif edeceklerini söyledi.

Avrupa'daki enerji krizinin çözümüne yönelik planlarını anlatan AB Komisyonu Başkanı bugün yaptığı açıklamada "Rus doğalgazına tavan fiyat uygulanmasını teklif edeceğiz" dedi.

Ursula von der Leyen ayrıca düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan uygulanmasını ve elektriğin en yoğun kullanıldığı zamanlarda tüketimi düşürme hedefi belirlenmesini önereceklerini söyledi.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Vladivostok'taki ekonomi forumunda yaptığı konuşmada Rus gazı ve petrolüne tavan fiyat uygulanması halinde tedarikin kesileceğini belirtti.