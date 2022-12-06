Putin, tartışmalı LGBT yasasını imzaladı

Rusya'nın parlamentosunun iki kanadında da onaylanan "geleneksel olmayan cinsel ilişkiler propogandası"nı yasaklayan yasa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından da imzalanarak resmileşti.

TASS'ın haberine göre Bilgi, Bilişim Teknolojileri ve Bilgilerin Korunması Hakkında Kanun ve diğer belgelerde yapılan değişiklikler çerçevesinde "geleneksel olmayan cinsel ilişkiler" olarak tanımlarken LGBT ile pedofiliyi de eşdeğer olarak nitelendiriliyor. Bu kapsamda LGBT kişiler hakkında medyada, internette, reklamlarda, edebiyatta, sosyal medyada ve filmlerde bilgi yayılmasını yasaklıyor.

Kanun ayrıca, ithal mallar dahil, dağıtımı idari veya cezai sorumluluk taşıyan bilgileri içeren malların satışını da yasaklamakta.

Eşzamanlı olarak, Putin tarafından imzalanan başka bir yasa, İdari Suçlar Yasasını değiştirerek, yalnızca çocuklar değil, her yaştan insan arasında geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin "propagandasına" ilişkin idari sorumluluk getiriyor.

Rusya'da "geleneksel ve geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin sosyal eşdeğerliğine ilişkin çarpık anlayış" kapsamında 50 bin ila 100 bin ruble para cezası öngörülüyor. Eğer kabul edilen yasa, yetkililer tarafından ihlal edilirse öngörülen ceza 100 bin ila 200 bin ruble ve tüzel kişiler için 800 bin ila 1 milyon ruble arasında olacak.

Buna ek olarak yasa "geleneksel olmayan cinsel ilişkileri ve tercihleri ​​teşvik eden" materyaller içeren herhangi bir filme film lisansı verilmesini yasaklıyor.