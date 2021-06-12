Putin Sputnik V geliştiricilerine devlet ödülü verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cumartesi günü ülkenin koronavirüse karşı ilk aşısı Sputnik V'yi geliştiren bilim insanlarına devlet ödülleri verdi.

Putin Devlet Bilim ve Teknoloji Ödülü 2020 ödül töreninde şöyle konuştu:

"Rusya'nın bilim ve bilim eğitiminin gücü, dünya çapındaki insanların pandemiye bir çözüm beklediği geçen yıl açıkça görüldü. Araştırmacılarımız, güvenli ve etkili bir Covid-19 aşısı yarattıkları en kısa sürede başarıya, hatta zafere ulaştılar."

Ödül Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Aleksander Gintsburg, Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Denis Logunov ve epidemiyolog Albay Sergey Boriseviç'e verildi.

Rus aşısı Sputnik V, şimdiye kadar 67 ülkede onaylandı. Gamaleya Araştırma Merkezi'nin bildirdiğine göre, Sputnik V, hükümet düzenleyicileri tarafından alınan onay sayısı açısından dünyada ikinci sırada yer alıyor.