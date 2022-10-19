Putin Rusya'nın güney bölgelerinde alarm ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki durumu görüşmek üzere Çarşamba günü Güvenlik Konseyi'ni topladı. Putin burada hükümete, güvenliği artırma çabalarını koordine etmek için Başbakan Mihail Mişustin'in başkanlık edeceği bir "özel koordinasyon konseyi" oluşturma talimatı verdi.

Putin Kırım, Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Voronej, Kursk ve Rostov da dahil olmak üzere Rusya'nın Güney Federal Bölgesi bölgelerinde 'yüksek alarm' ilan etti. Putin, bölgesel makamlara, toprak ve sivil savunmaya hazırlıklı olma talmatı verdi.

Ek olarak Putin, Herson, Zaparojiya, Donetsk ve Lugansk bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilmesine ilişkin bir kararnameyi imzaladı.

Rusya Güvenlik Konseyi'nin çarşamba günkü toplantısında konuşan Putin, "Rusya Federasyonu'nun bu dört bölgede sıkıyönetim ilan edilmesine ilişkin bir kararname imzaladım. Derhal onay için Federasyon Konseyi'ne gönderilecek ve Devlet Duması onaylanacak." dedi.

Kararname metni Kremlin'in internet sitesinde yayınlandı. Kararnameye göre bölgelerde sıkıyönetim 20 Ekim saat 00.00'da uygulamaya konulması bekleniyor.

Putin bu bölgelerde Ukrayna güçlerinin saldırısı nedeniyle bu adımın atıldığını öne sürerek "Açıkça terörist yöntemler kullanıyor, kritik altyapıyı sabote ediyor, yerel yetkililerin temsilcilerine suikast düzenliyorlar" dedi.