Putin Rus petrolündeki indirimi kısıtlayan kararı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, petrol vergilerinin hesaplanması için, Brent petrol fiyatına kıyasla Urals marka Rus petrolüne uygulanan indirimlere kısıtlama getiren yasa tasarısını imzaladı.

Sputnik'in haberine göre; yasa, petrol vergilerini, ek gelir vergisini ve ham petrol vergisini hesaplamak için kullanılan kotalarını belirleme prosedürüne değişiklik getiriyor.

Urals marka petrole, önümüzdeki Nisan ayında Brent fiyatına göre varil başına indirim 34 dolar, Mayıs’ta 31 dolar, Haziran’da 28 dolar, Temmuz’dan itibaren de 25 dolar indirim uygulanacak. Vergiler de bu indirimler dikkate alınarak hesaplanacak.