Putin: Rus halkı hainleri, kazara ağza giren bir sineği tükürür gibi tükürecektir

Rusya Devlet Başkanı Putin, "ülkelerinin yanında durmayan Rusya vatandaşlarına ilişkin" konuştu.

'En üst kasta ait olabilmek adına annelerini dahi satarlar'

"Miami’de ya da Fransız Rivierası’nda villası olanları; foie gras ve istiridye yemeden ya da sözde cinsiyet özgürlükleri olmadan yaşayamayacak olanları asla ayıplamıyorum" derken, "Mesele bu değil. Mesele bu insanlardan çoğunun sadece fiziksel olarak değil mental olarak da burada, halkımızla, Rusya’yla olmamaları. Bunu, üst bir kasta ya da üst bir ırka ait olmanın göstergesi olarak görüyorlar. Böyle insanlar, en üst kasta ait olabilmek adına annelerini dahi satarlar" ifadesini kullandı.

'Bir sineği tükürür gibi tükürecektir...'

Sputnik'te yer alan habere göre, Putin ilgili konuşmasını şöyle sürdürdü: "Rusya halkı da her halk gibi, gerçek vatanseverler ile ayaktakımı ve hainleri her daim birbirinden ayırt edecektir ve hainleri, kazara ağza giren bir sineği tükürür gibi tükürecektir. İnanıyorum ki toplumun kendi kendini böyle doğal yoldan kirden arındırması ülkemizi ve dayanışmamızı yalnızca güçlendirecektir.”