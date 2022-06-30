Putin: NATO'nun genişlemesi bizi endişelendirmiyor, devam etsinler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun Finlandiya ve İsveç'in olası üyelikleriyle birlikte daha da genişlemesine ilişkin olarak "Bizi endişelendirecek hiçbir şey yok. Buna devam etmek istiyorlarsa, edebilirler" dedi.

Putin sözlerine "Ancak bu ülkeler daha önce bizim tarafımızdan kendilerine yönelik herhangi bir tehdit gelmediğini anlamalılar. Bunu anlamıyorlar mı? Şimdi aramızda bir gerginlik olacak, bu çok açık" şeklinde devam etti.

Rusya Devlet Başkanı Finlandiya ile İsveç'in NATO askeri birliklerini ülkesinde konuşlandırması durumunda misilleme yapacakları uyarısında bulundu.