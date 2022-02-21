Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, canlı yayında Donbass'taki Halk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlık kararı hakkında açıklamalarda bulunuyor.

Donbass'taki durum kritik ve akut hale geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass’taki durumun kritik ve akut hale geldiğini belirterek, “Donbass’taki durum yeniden kritik, akut hale geldi ve bugün sadece neler olduğunu değerlendirmek için değil, aynı zamanda alınan kararlar ve bu yönde atılabilecek olası adımlar hakkında sizi bilgilendirmek için doğrudan size sesleniyorum” diyerek konuşmasına başladı.

Modern Ukrayna'yı tamamen Rusya yarattı

Putin, “Modern Ukrayna tamamen Rusya tarafından yaratılmıştır, Ukrayna tarihi bölgeleri reddetmektedir, kimse orada yaşayan vatandaşlara fikirlerini sormadı.” dedi. Putin, Sovyetler Birliği lideri Kruşçev’in nedeni anlaşılmaz şekilde Kırım’ı bıraktığını belirterek, Ukrayna’daki olayların hem Rusları hem de Ukraynalıları ilgilendirdiğini belirtti.

Putin geçmişteki olayların değiştirilemeyeceğini, ama üzerine konuşulması gerektiğini belirterek “Tabii ki geçmişte yaşananlar değiştirilemez, ancak en azından bunlar hakkında doğrudan ve dürüstçe, çekinceler olmadan ve herhangi bir siyasi ima olmadan konuşmalıyız” dedi.

Ukrayna'nın mimarı Lenin'dir

Putin, “Bolşeviklerin temel hedefi devrimden sonra gücünü devam ettirmekti, Lenin’in devlet ilkeleri bir hatadan daha kötüydü” derken Lenin'i Ukrayna tarihini yazarı ve Ukrayna’nın mimarı olarak tanımladı. Putin, “Ukrayna geçmişinde ve şu anda ancak ‘Vladimir İlyiç Lenin’den sonraki Ukrayna’ olarak adlandırılabilir” diye ekledi.

Putin konuşmasında, Bolşevikler’in Donbass’ı kelimenin tam anlamıyla Ukrayna’ya “sıkıştırdıklarını” belirterek, “Bolşevik politikasının bir sonucu olarak, bugün bile haklı olarak Vladimir İlyiç Lenin’in adını taşıyan Ukrayna olarak adlandırılabilecek olan Sovyet Ukrayna meydana geldi” dedi.

Cumhuriyetlerin Sovyetler Birliği'ne izin verilmesi, SSCB'nin temeline atılmış bir mayındır

Putin, cumhuriyetlerin Sovyetler Birliği’nden ayrılmasına izin verilmesinin, SSCB’nin temeline atılan bir mayın olduğunu belirtirken, “Komünist Parti ütopik fantezinin geleceği hakkında düşünmedi, lakin milliyetçilik SSCB’nin kanatları arasında bekliyordu” dedi.

Putin açıklamalarına devam ediyor:

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