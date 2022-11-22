Putin, Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel ile Moskova'da görüştü

Başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı’nda Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile gerçekleştirdiği görüşmenin başında konuşan Putin, 3 yıl önceki görüşmeden bu yana Rusya-Küba ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Devlet kurumları arasında iş birliğinin sürdüğünü kaydeden Putin, 2030 yılına kadar gerçekleştirilmek üzere pek çok ortak proje planlandığını dile getirdi.

Putin, “Biliyorsunuz, Sovyetler Birliği ve Rusya her zaman, bugün de Küba halkının bağımsızlık, egemenlik mücadelesini destekledi, destekliyor. Biz her zaman çeşitli kısıtlamalara, ambargolara, ablukalara karşı çıktık. Her zaman Küba’yı uluslararası platformlarda destekledik. Küba’nın da Rusya’ya karşı aynı pozisyonu aldığını görüyoruz.” diye konuştu.

Bütün bunların "Fidel Castro tarafından kurulan geleneksel dostluğun" sonucu olduğuna dikkat çeken Putin, Castro’nun çok aydın bir kişi olduğunu söyledi, hayatta iken onunla görüşmesinin kendisi için çok faydalı ve ilginç olduğunu anlattı.

- "Rusya’nın yaptığı tüm çalışmaları takdirle karşılıyoruz"

Diaz-Canel de Rusya ve Küba’nın tek taraflı yaptırımlara maruz durumdayken bu ziyareti gerçekleştirmesinin önem taşıdığını vurgulayarak, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımları sürekli kınadıklarını dile getirdi.

Washington’un kendi toprakları dışındaki savaşlarda manipülasyon yaparak “kurtarıcı görünmek” için fırsat bulmaya çalıştığını kaydeden Diaz-Canel, “Dünyanın çok kutupluluğa doğru ilerlemesi için Rusya’nın yaptığı tüm çalışmaları takdirle karşılıyoruz.” dedi.

Putin ve Diaz-Canel, Moskova’da eski Küba Devlet Başkanı Fidel Castro için yapılan anıtın açılışına da katıldı.

Küba lideri, Rusya Parlamentosunda da milletvekillerine hitap etti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Rusya'nın ardından yarın Türkiye'ye geliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre yarın Ankara'da gerçekleştirilecek resmi görüşmelerde, Türkiye-Küba ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla atılacak müşterek adımlar ele alınacak. (AA)