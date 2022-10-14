Putin: Kısmi seferberlik yaklaşık 2 hafta içinde sona erecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astana’da gerçekleştirilen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) ardından düzenlediği basın toplantısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Ukrayna ile gerçekleştirdikleri esir takası süreçlerine kişisel olarak dahil olduğunu söyledi ve ülkesinin Erdoğan'a minnettar olduğunu kaydetti.

Putin, Ukrayna tarafından Kırım Köprüsü'ne düzenlenen saldırıda kullanılan bombaların Odessa'dan tahıl yüklü bir gemiyle getirildiğinin tespit edilmesi halinde, Rusya'nın bu koridoru kapatacağını söyledi. Putin ayrıca ülkesindeki kısmi seferberliğin 2 hafta sonra sona ereceğini ifade etti. NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma olasılığına ilişkinse Putin bunun "küresel bir felakete" yol açacağını dile getirdi.

Sputnik'in haberine göre Putin şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, takaslar ile ilgili bir dizi sorunun çözülmesinde oldukça önemli bir rol oynadı. Bu çalışmalara gerçek anlamda kişisel olarak katıldı ve herkesin malumu ki bu sonuç verdi. Bunun için de ona (Erdoğan’a) minnettarız, zira içlerinde subaylarımızın da bulunduğu askerlerimizi bu sayede geri aldık.”

Tahıl sevkiyatı anlaşması

Erdoğan’ın ayrıca, Ukrayna’daki "tahılın ülkeden çıkarılmasının organize edilmesi konusunda da aktif rol oynadığını" belirten Putin şöyle devam etti: “Fakat ne yazık ki bu tahıl yoksul ülkelere gitmiyor ya da olabilecek en küçük miktarı, birleşmiş milletler aracılığıyla bu ülkelere gidiyor. (Erdoğan ile Astana’da gerçekleştirdiğimiz) görüşmemizde bu konuyu da ele aldık ve Erdoğan, dünkü bu görüşmemiz sırasında, Ukrayna’dan tahıl çıkışlarının, bunların her şeyden önce yoksul ülkelere ulaştırılacağı şekilde düzenlenmesini desteklediğini söyledi.”

'Yeni bir seferberlik kararı planlanmıyor'

Bu arada Putin'e Rusya’da ilan edilmiş olan kısmi seferberlik kararı ile silah altına alınacağı söylenen asker sayısının hâlâ 300 bin mi olduğu, yeni bir kısmı seferberlik dalgası ya da genel bir seferberlik ilanının olup olmayacağı sorusu soruldu.

Putin Ukrayna’da sürdürdükleri operasyon nedeniyle yeni bir seferberlik kararı almayı planlamadıklarını, buna gereklilik görmediklerini belirtti.

Putin ayrıca kısmi seferberlik kararı ile ilgili çalışmaları iki hafta içerisinde tamamlamayı planladıklarını kaydetti: “Bu çalışmalar şimdiden tamamlanıyor. Seferberlik ile silah altına alınacak 300 bin kişiden 220 bini şimdiden görev yerlerinde. Düşünüyorum ki yaklaşık iki hafta içerisinde seferberlikle ilgili çalışmaları tamamlamış olacağız.”

'Ukrayna'yı yok etme hedefimiz yok'

Putin, ‘her şey bittikten sonra Ukrayna’nın bir devlet olarak hâlâ var olup olmayacağı’ sorusu üzerine de Ukrayna’yı yok etmek gibi bir hedeflerinin asla bulunmadığını belirtti: “Ukrayna var olmaya devam edecek mi?.. Ukrayna’yı yok etmeyi kendimize görev olarak belirlememiştik, tabii ki de hayır, böyle bir hedefimiz yok.”

Putin, Ukrayna gizli servisinin Kırım Köprüsü’ne düzenlediği saldırının ardından Rusya ordusunun Ukrayna’nın enerji ve askeri komuta tesislerine düzenlediği bombardımanlara ilişkinse, şu anda Ukrayna’ya böyle büyük bombardımanlar düzenlemeye gerek görmediklerini belirtti ve “Şu anda yapmamız gereken başka şeyler var" dedi.

'Kırım Köprüsü bombaları tahıl koridorundan getirildiyse, koridoru kapatırız'

Putin, Ukrayna tarafından Kırım Köprüsü'ne düzenlenen saldırıda kullanılan bombaların Odessa'dan tahıl yüklü bir gemiyle getirildiğinin tespit edilmesi halinde, Rusya'nın bu koridoru kapatacağının altını çizdi.

"Federal Güvenlik Servisi (FSB), büyük olasılıkla patlayıcı maddenin deniz yoluyla Odessa'dan gönderildiğini belirtti, ancak bunun tahıl gemileri yardımıyla yapılıp yapılmadığı tam olarak belirlenmedi. Bu bir soru işareti ve henüz cevabı yok" diye devam eden Putin, tahıl koridorlarının en yoksul ülkelere ürün götürülmesi için düzenlendiğini, insani koridorların terör eylemleri gerçekleştirmek için kullanıldığının ortaya çıkması halinde, Rusya'nın bu koridoru kapatacağını vurguladı.

'Alman halkı, Berlin'in NATO'yla ilişkilere öncelik vermesinin bedelini ödüyor'

Öte yandan Alman halkının Berlin'in NATO'yla ilişkilere öncelik vermesinin bedelini ödediğini belirten Putin, Almanya'nın, halkın mı yoksa NATO'nun mu daha önemli olduğuna karar vermesi gerektiğini ifade etti.

Ukrayna'ya Alman silahları gönderilmesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Putin, "Mevcut durumda, görünüşe göre, Almanya'nın Kuzey Atlantik İttifakı kapsamındaki bazı müttefiklik yükümlülükleri birinci plana koyuldu. Bu doğru veya değil. Bunun bir hata olduğuna ve bu hatanın bedelini Alman iş dünyasının, ekonomisinin, vatandaşlarının ödediğine inanıyorum. Zira bunun genelde AB bölgesi ve özelde ise Federal Almanya için olumsuz ekonomik sonuçları var" dedi.

Ortaya çıkan durumun meşru şekilde iktidara gelen kişilerin seçimi olduğunu kaydeden Rusya lideri, "Onlar için neyin daha önemli olduğunu kendileri belirlemeli. Şu anda olduğu gibi müttefiklik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi mi, yoksa kendi halkının çıkarlarının, kendi ulusal çıkarlarının gözetilmesi mi?" ifadelerini kullandı.

'NATO ile Rus ordusunun çarpışması küresel felakete yol açar'

Putin'e Kiev'in durumunun feci hale gelmesi durumunda NATO'nun birliklerini Ukrayna topraklarına sokmasını olası görüp görmediği de soruldu. Putin, "Her halükarda, herhangi bir birliğin doğrudan temasa, Rus ordusuyla doğrudan çatışmaya dahil edilmesi, küresel felakete yol açabilecek çok tehlikeli bir adım olur. Bunu konuşanların akıllarının bu kadar tehlikeli adımlar atmayacak kadar yeterli olduğunu umuyorum" yanıtını verdi.