Putin: Kimse alınmasın ama hava savunma sistemlerimiz, İHA'ları çerez gibi tüketiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Ukrayna'ya HIMARS tipi uzun menzilli çok namlulu roketatar sistemleri göndermesi hakkında, bunun hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, halihazırda Ukrayna ordusunda bu tip silahların bulunduğunu ve imha edildiğini söyledi. Putin ayrıca Ukrayna'ya ait İHA'ların kolaylıkla imha edildiğini ifade etti.

Putin, "Birincisi, bunlar çok namlulu roketatar sistemleri ve Ukrayna ordusunda Grad, Smerç, Uragan gibi Sovyet ve Rus yapımı muadili sistemler mevcut. İkincisi, menzil sistemin kendisine değil, kullanılan füzelere bağlı. ABD'nin hangi füzeleri tedarik edeceğine bağlı. Bugün duyduğumuz ve anladığımız kadarıyla, bunlar füzenin türüne bağlı olarak 45-70 km menzile sahip füzeler olacak. Bahsettiğim Grad, Smerç, Uragan'ın menzili de 40-70 km. Yeni bir şey yok" dedi.

Putin, Ukrayna'ya uzun menzilli tedarik edilmesi halinde Rus ordusunun şu ana kadar hedef almadığı tesisleri vuracağını söyledi.

'Hava savunma sistemlerimiz, Ukrayna İHA'larını çerez gibi tüketiyor'

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı diğer silah sevkiyatlarına da değinen Vladimir Putin, "Bunlar arasında insansız hava araçları (İHA) da var. Bilindiği üzere, bunların birkaç türü var. Birinci, insansız saldırı sistemleri. Bunlar, en başından beri kullanılıyor. Ancak bunlar, sadece hava savunma sistemlerinin bulunmadığı yerlerde etkili oluyor. Rusya'nın hava savunma sistemleri var. 'Buk', 'Tor', 'Pantsir' sistemleri, yüksek verimlilikte çalışıyor. Kimse alınmasın ama bizim hava savunma sistemlerimiz, İHA'ları çerez gibi tüketiyor. Onlarcası imha edildi" dedi.

Vladimir Putin, Ukrayna ordusuna yapılan ek silah sevkiyatlarının tek bir amacının, Batı'nın Ukrayna'daki silahlı çatışmaları mümkün mertebe uzatmak istemesi olduğunu söyledi.