Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşme olasılığının düşük olduğunu çünkü ülkenin politikalarının "Kiev'deki milletvekilleri tarafından değil", ABD ve Avrupa Birliği'nde belirlendiğini söyledi.

Çarşamba günü televizyonda yayınlanan "Doğrudan Hat" soru-cevap oturumunun bir parçası olarak konuşan Putin, Ukrayna lideriyle zirve fikrini reddetti.

“Neden Zelensky ile görüşeyim?" diyen Putin, “Ülkesini tam dış kontrole bırakmışsa, Ukrayna'daki yaşamla ilgili kilit meseleler Kiev'de değil, Washington'da ve bir dereceye kadar Berlin ve Paris'te çözülüyor. O zaman ne konuşacağız?" ifadelerini kullandı.

Nisan ayında Zelenskiy, Putin'i Donbass konusunda müzakereler için görüşmeye davet etti. Daha sonra böyle bir zirvenin “kaçınılmaz” olacağını söyledi.

Putin o sırada, ikili ilişkileri onarmak için çalışmak üzere Zelenskiy'i Moskova'da ağırlayacağını söyledi. Bununla birlikte, Kremlin, Kiev'in savaş yürüttüğü iki bağımsız Halk Cumhuriyetleri Donetsk ve Lugansk'ın liderlerinin katılımı olmadan, Donbass bölgesinin tartışılmayacağını da ekledi.