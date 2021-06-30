Putin: Karadeniz'deki provokasyonda Amerikalılar da vardı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere'ye ait savaş gemisi HMS Defender'ın Karadeniz'deki provokasyonuna ABD'nin de katıldığını söyledi.

Rusya, geminin Kırım yakınından geçtiği sırada karasularını ihlal ettiğini belirterek gemiye uyarı ateşi açtığını duyurmuştu. İngiltere ise "Ukrayna karasuları"ndan geçtiği açıklamasını yapmış ve gemiye uyarı ateşi açılmadığını savunmuştu.

Putin her yıl televizyonlardan canlı yayınlanan ve halktan gelen sorulara yanıt verdiği Direkt Hat programında olaya dair de konuştu.

İngiliz savaş gemisinin Karadeniz'deki eyleminin "açık bir provokasyon" olduğunu belirten Rusya Devlet Başkanı, provokasyona ABD'nin de katıldığını söyledi.

Putin "Bunun kesinlikle bir provokasyon olduğu açık. Provokatörler neyi göstermek istediler ve hangi hedeflere ulaşmaya çalıştılar? Her şeyden önce bu kapsamlıydı ve sadece İngilizler tarafından değil Amerikalılar tarafından da sahneye konuldu. İngiliz savaş gemisi bizim karasularımıza öğle saatlerinde girdi, öte yandan sabah saat 07.30'da ABD'nin bir stratejik keşif uçağı sanırım Yunanistan'ın Girit adasındaki NATO hava sahasından havalandı. Daha sonra bu konuda bir rapor aldım. Onu (uçağı) çok açık bir biçimde gördük ve gözlemledik" dedi.

Putin İngiliz savaş gemisi ile ABD keşif uçağının birlikte gerçekleştirdikleri provokasyonun askeri bir hedefi olduğunu, Rusya silahlı kuvvetlerinin bu türden provokasyonlara ne yanıt vereceğini, hangi tesislerini aktive edeceğini, bunların konumunu ve nasıl çalıştıklarını keşif için bu provokasyonun yapıldığını dile getirdi.

"Bunu gördük, bunu biliyorduk ve bu yüzden sadece uygun gördüğümüz bilgiyi açıkladık" diyen Putin "Muhtemelen bir sırrı ağzımdan kaçırdım, askeriyeden özür dilerim" ifadesini kullandı.

'Gemiyi batırsaydık dahi 3. Dünya Savaşı çıkmazdı'

Putin ayrıca Rusya'nın HMS Defender'ı batırması durumunda dahi 3. Dünya Savaşı'nın çıkacağını düşünmenin zor olduğunu söyledi.

Putin "Gemiyi batırsaydık bile dünyanın 3. Dünya Savaşı'nın eşiğine geleceğini düşünmek zor. Çünkü bunu yapanlar bu savaştan galip çıkamayacaklarını biliyorlar" dedi.

"Neden böyle bir provokasyona gerek duydular" diye soran Putin "Kırımlıların Rusya'ya katılmayı seçmelerine saygı duymadıklarını göstermek için" diye belirtti.

Ukrayna konusunda Batının ikiyüzlü davrandığını da belirten Putin, "Ukrayna sınırları yakınındaki kendi topraklarımızda tatbikat yaptığımız için büyük bir gürültü kopardılar. Birileri bu kadar endişe duyduğu için savunma bakanına tatbikatları yavaşça bitirmeyi ve birlikleri çekmeyi emrettim. Ancak buna olumlu karşılık vermek yerine Batı ne yaptı? Sınırlarımıza kadar geldiler" dedi.