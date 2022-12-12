Putin geleneksel yıl sonu basın toplantısını iptal etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geleneksel olarak her yılın sonunda düzenlediği ve uluslararası basından da çok sayıda gazetecinin yer aldığı yıllık basın toplantısı bu yıl yapılmayacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in yeni yıldan önce yıllık basın toplantısı yapmayacağını duyurdu.

TASS'ın haberine göre Peskov, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada "Yıllık basın toplantısı yeni yıldan önce olmayacak ama devlet başkanının yine de (gazetecilerle) konuşmak için fırsat bulmasını bekliyoruz, zaten bunu dış ziyaretleri de dahil düzenli olarak yapıyor" dedi.

Putin'in Federal Meclis'teki konuşmasının tarihine ilişkin soru üzerine de Peskov gazetecileri daha sonra bu konuda bilgilendireceklerini söyledi.

Peskov Kasım ayında yaptığı açıklamada Putin'in yıllık basın toplantısı ve katılacağı diğer önemli etkinliklerin tarihlerinin Federal Meclis'e hitap edeceği tarihin belli olmasının ardından belirleneceğini duyurmuştu.