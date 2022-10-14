Putin: Erdoğan takas konusunda oldukça önemli bir rol oynadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya ile Ukrayna tarafları arasında gerçekleştirilen esir takası süreçlerinde çok önemli bir rol oynadığını belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Rusya lideri şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, takaslar ile ilgili bir dizi sorunun çözülmesinde oldukça önemli bir rol oynadı. Bu çalışmalara gerçek anlamda kişisel olarak katıldı ve herkesin malumu ki bu sonuç verdi. Bunun için de ona (Erdoğan’a) minnettarız, zira içlerinde subaylarımızın da bulunduğu askerlerimizi bu sayede geri aldık.”

Öte yandan Alman halkının Berlin'in NATO'yla ilişkilere öncelik vermesinin bedelini ödediğini belirten Putin, Almanya'nın, halkın mı yoksa NATO'nun mu daha önemli olduğuna karar vermesi gerektiğini ifade etti.

Ukrayna'ya Alman silahları gönderilmesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Putin, "Mevcut durumda, görünüşe göre, Almanya'nın Kuzey Atlantik İttifakı kapsamındaki bazı müttefiklik yükümlülükleri birinci plana koyuldu. Bu doğru veya değil. Bunun bir hata olduğuna ve bu hatanın bedelini Alman iş dünyasının, ekonomisinin, vatandaşlarının ödediğine inanıyorum. Zira bunun genelde AB bölgesi ve özelde ise Federal Almanya için olumsuz ekonomik sonuçları var" dedi.