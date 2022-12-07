Putin: Ek seferberlik ilan etme gibi bir gündemimiz yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün yaptığı açıklamada ek seferberlik ilan etme gibi bir gündemleri olmadığını söyledi. Putin, Rusya Sivil Toplum ve İnsan Hakları Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda seferber edilen 300 bin askerin yaklaşık yarısının yedekte kaldığını ve Rusya genelindeki merkezlerde eğitim aldığını, diğer yarısının ise halihazırda muharebe bölgesine konuşlandırıldığını kaydetti.

Putin, "Muharebe gruplarındaki 150 bin kişiden sadece yarısı, 77 bin kişi cephe hattı birimlerinde, geri kalanı ikinci veya üçüncü hatlarda, esas olarak bölgesel savunma birliklerinin işlevlerini yerine getiriyor veya ek eğitim alıyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı, "Ek seferberlik önlemlerinden bahsetmenin hiçbir anlamı yok. Bugün ne devlet ne de Savunma Bakanlığı buna ihtiyaç duyuyor" diye ekledi.

31 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı "seferberliğin bittiğini" ve taslağın resmi olarak sona erdirilmesi için ayrı bir kararname gerekip gerekmediğini hukukçularla görüşeceğini söyledi. Kremlin'den gelen ikinci bir açıklamada böyle bir kararnameye gerek olmadığı kaydedildi.