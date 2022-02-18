Putin: Donbass’taki durumun tırmandığını gözlemliyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Moskova’da gerçekleştirdiği görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.

Sputnik'in haberine göre, Putin yaptığı açıklamada, Rusya ve Belarus ordularının Belarus’ta gerçekleştirmekte oldukları ortak tatbikatın Ukrayna ya da başka bir taraf için tehdit oluşturmadığını aktardı.

Putin, Ukrayna’nın doğusunda gerilimin artmasına ilişkin "Tam olarak şu anda Donbass’taki durumun tırmandığını gözlemliyoruz" dedi.

Putin, Ukrayna’nın doğusundaki krizi sonlandırma çabalarında ilerleme sağlanmadığını ve siyasi danışmanlar düzeyinde sürdürülen temasların bir sonuç vermediğini söyleyerek, "Kiev’in yapması gereken sadece, Donbass temsilcileri ile müzakere masasına oturmak ve krizin çözümü üstünde anlaşmak. Bu, ne kadar erken olursa o kadar iyi olur" ifadelerini kullandı.