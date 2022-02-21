Putin, DHC ve LHC liderleriyle bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin tanınması hakkında" ve "Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınması hakkında" başlıklı kararnameleri imzaladı.

Kremlin Basın Servisi, ayrıca Vladimir Putin ve DHC Başkanı Denis Puşilin'in, Rusya ile Donetsk Halk Cumhuriyeti arasında "Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Antlaşması"nı imzaladığını, aynı şekilde Leonid Paseşnik ile Rusya ve Lugansk Halk Cumhuriyeti arasında "Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Antlaşması"nı imzaladığını duyurdu.

İmza töreninin sonunda Vladimir Putin, Denis Puşilin ve Leonid Paseçnik ile bir sohbet gerçekleştirdi.