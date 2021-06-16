Putin-Biden görüşmesi sona erdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden, kentin en büyük parkında Cenevre Gölü yakınlarındaki Villa La Grange'de bir araya geldi.

Putin, Rusya ve ABD'nin birbirlerinin büyükelçilerini ilgili diplomatik görevlerine iade etme konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Müzakereler üç bölümden oluştu, dar formatlı görüşmeler ve bir kahve molası ile iki tur genişletilmiş tartışma. Önceden belirtildiği gibi ikili ortak bir basın toplantısı düzenlemedi. Putin'in basın toplantısı, Biden'ınkinden önce gerçekleşti. Görüşme molalarla birlikte toplam 3 saat sürdü.

Nisan ayında ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaz aylarında Avrupa ülkelerinden birinde buluşmasını teklif etmişti.

Biden'ın, Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3) uzatılması konusunda sorumlu ve zamanında bir karar aldığını belirten Rusya Devlet Başkanı, ülkesinin ABD''yle stratejik istikrarın sağlanmasında sorumlulukları olduğunu söyledi. Putin, İki ülkenin uzatılan START-3 anlaşmasında yapılacak olası değişiklikleri görüşmeye başlayacağını kaydetti.

Rusya'ya yönelik siber saldırı suçlamalarına ilişkin konuşan Putin, "ABD'nin kaynaklarına göre dünyada en fazla siber saldırı ABD'nin siber ortamından gerçekleştiriliyor. Daha sonra Kanada geliyor, ardından iki Latin Amerika ülkesi ve İngiltere var. Rusya, siber saldırıların çıkış noktası olan ülkeler listesinde yer almıyor" dedi.

Putin, "Siber Güvenlik" konusunda istişareleri başlatmak Biden'la anlaştıklarını ifade ederken ABD ve Rusya'nın nükleer güçler olarak stratejik istikrar için özel sorumluluğa sahip olduğunun altını çizdi.

Putin ayrıca ABD ile ilişkilerin iyileşip iyileşmeyeceğini söylemenin zor olacağını ekledi.

Biden'ın 'katil' nitelemesi hakkındaki bir soruyu cevaplayan Putin, "ABD'de her gün birileri öldürülüyor, Afganistan'da tek bir atışla yüzlerce kişiyi öldürdüler" dedi.

Biden'ın görüşmede "insan hakları konusunu" gündeme getirdiğini ifade eden Putin şöyle konuştu:

"Bakın, Guantanamo hala daha faal ve uluslararası hukuka, ABD yasalarına, hiçbir şeye uygun değil. CIA'in Avrupa ülkeleri de dahil çeşitli ülkelerde işkence uygulanan hapishaneleri var. Bu nedir? Bu insan hakları mı? Bu salondaki kimsenin insan haklarının bu şekilde korunduğunu kabul edeceğini sanmıyorum."

Putin, "Tartışmaların temaları muhtemelen herkes tarafından biliniyor: Stratejik istikrar, siber güvenlik, bölgesel çatışmalar, ticari ilişkiler ve ayrıca Kuzey Kutbu'ndaki işbirliği hakkında da konuştuk" dedi.

Rusya Devlet Başkanı ABD Başkanı Joe Biden'ın Minsk anlaşmalarının doğu Ukrayna'daki çatışmayı çözmenin yolu olarak kabul ettiğine inandığını söyledi.

Putin, zirve sonrası basın toplantısında, "Anladığım kadarıyla Başkan Biden, Ukrayna'da bir çözümün temelinin Minsk anlaşmaları olması gerektiği konusunda hemfikir" dedi.

Öte yandan ABD'yi basın özgürlüğü konusunda eleştiren Putin Sputnik ve RT'nin ABD'de "yabancı ajan" olarak etiketlendiğini söyledi. Putin, bu kanalların ABD yasalarına uyduğunu ancak ABD medyasının yasa tanımadığını söyledi.

Putin, ABD'nin uyguladığı yaptırımlardan dolayı yaşadığı zararın Rusya'nınkinden az olmadığına dikkat çekti.

Navalnıy'ın gözaltına alınmasına ve örgütünün "aşırılıkçı" ilan edilmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı bu yılın başında meydana gelen ABD Kongre Baskını'na atıfla "ABD başkentinde olanların Rusya'da olmasını istemiyoruz" dedi.

Öte yandan Putin Kongre baskını sırasında bir sürü kişinin protesto ettikleri için tutuklandığını, silahsız bir kişinin baskın sırasında polis tarafından öldürüldüğünü de hatırlatarak "ABD halkıyla empati kuruyoruz, bunların burada olmasını istemiyoruz" diyerek Navalnıy eylemlerine yönelik tutumlarını savundu.

Biden'ın daha önce "Putin'in gözlerine baktım ve ruh göremedim" demecine ilişkinse Putin, "ruh görecek bir iş yapmadıklarını" ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı ABD Başkanı Joe Biden ile Cenevre'de yaptığı görüşmede herhangi bir düşmanlık olmadığını söyledi ve Putin'in "oldukça yapıcı" olduğunu sözlerine ekledi.

Putin, "Sanırım bir husumet yok. Tam tersine bizim görüşmemiz gerçekleşti ve esas olarak pozisyonlarımız birçok alanda farklılık gösteriyor ama benim açımdan her iki taraf da birbirini anlamaya ve bir araya gelmenin yollarını bulmaya istekliydi (...) Tartışmalarımız oldukça yapıcıydı," dedi

Bir Rus gazetecinin Batılı liderlerin neden Rus medyasına demeç vermediği ve Putin'in Batı medyasına verdiği demeçlerde kullandığı sözlerin "cımbızlanmasına" karşın kendisinin neden bu demeçleri verdiğini sorması üzerineyse Putin, "Durum bu, ne yapabilirsiniz ki?" şeklinde cevap verdi.

Biden henüz gazetecilerin karşısına çıkmadı.

Görüşme sonrasında ortak bildiri

Putin ve Biden tarafından görüşme sonucunda bir "ortak bildiri" yayınlandı. Kremlin basın servisinin kamuoyuyla paylaştığı bildiride "nükleer savaşta kazananın olmayacağı" ifadeleri geçerken böyle bir savaşın asla başlatılmamasına yönelik bağlılığın altı çizildi.

Bildiride, Rusya ve ABD’nin, gerginlik dönemlerinde dahi, stratejik alanda öngörülebilirliği sağlama, silahlı çatışma risklerini ve nükleer savaş tehdidini azaltmaya yönelik ortak hedeflere doğru ilerleme kaydedebileceklerini gösterdikleri belirtildi.

START-3 anlaşmasının kısa bir süre önce uzatıldığını hatırlatan bildiride, “Yeni START’ın uzatılması, nükleer silahların kontrolüne olan bağlılığımızın bir kanıtıdır. Bugün, nükleer savaşta kazananın olmayacağına ve böyle bir savaşın asla başlatılmamasına yönelik bağlılığımızı tekrar teyit ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu hedeflere ulaşılması için Rusya ve ABD arasında kısa bir süre içerisinde kapsamlı istişarelerin başlayacağının belirtildiği bildiride, “Stratejik istikrar konusunda sağlam ve güçlü, kapsamlı bir ikili diyalog başlatılacak. Söz konusu diyalog vasıtasıyla, gelecekteki silah kontrolü ve risk azaltma önlemlerinin temelini atmak istiyoruz.” denildi.