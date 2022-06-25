Putin: Belarus'a İskender-M roket sistemleri göndereceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile St. Peterburg'da bir araya geldi. Putin görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Belarus'a İskender-M roket sistemleri tedarik edeceğini söyledi.

TASS'ın haberine göre, Vladimir Putin "Önümüzdeki aylarda Belarus'a hem balistik hem de seyir füzesi kullanabilen İskender-M roket taktik sistemlerini tedarik edeceğiz" dedi. Putin ayrıca, Rus ve Belarus savunma bakanlarının ve genelkurmay başkanlarının konuyla ilgili tüm detayları inceleyeceğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus'un hava savunma sisteminin modernizasyonuna yardımcı olmak istediklerini söyledi. Putin, Belarus'un envanterinde bulunan Su-25 savaş uçaklarının modernizasyonunun da sağlanacağını sözlerine ekledi.

Küresel gıda fiyatları ve tahıl krizi

Rusya Devlet Başkanı Putin, 23-24 Haziran tarihlerinde gerçekleşen BRICS zirvesine katılan ülkelerin artan gıda fiyatları ve gübre tedarikindeki sorunlardan endişe duyduklarını söyledi. Putin, Rusya'nın bu yıl dünya pazarlarına 50 milyon tonun üzerinde tahıl tedarik etmeye hazır olduğunu açıkladı.