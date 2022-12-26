Putin: Batı Rusya'yı parçalamayı hedefliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet televizyonunda katıldığı söyleşide, Batı'yı Rusya'yı parçalamaya çalışmakla suçladı.

Söyleşide "Tarihsel Rusya" kavramını kullanan Putin, Ukrayna'yla Rusya'nın "tek bir halk" olduğunu savundu.

Ukrayna'daki savaşa ilişkin konuşan Putin, "Böl ve ele geçir. Batı her zaman bunu yapmayı arzuladı ve hala arzuluyor. Ancak bizim hedefimiz farklı: Rus halkını birleştirmek" ifadelerini kullandı

Hükümetinin "doğru bir yolda" ilerlediğini söyleyen Putin, ülke ve yurttaşlarının çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerini ifade etti.

Moskova'nın müzakereye hazır olduğunu dile getiren Putin, ABD'nin Ukrayna'ya göndereceği yeni Patriot hava savunma sistemine ilişkin "Tabii ki yok edeceğiz, yüzde 100!" dedi.