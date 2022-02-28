Putin, Batı için 'yalanlar imparatorluğu' dedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya karşıtı yaptırımları ele almak için hükümet ve devlet başkanlığı idaresi üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantıda, Batı’yı "yalanlar imparatorluğu" olarak niteledi.

Sputnik'in haberine göre, Kremlin’de hükümet ve devlet başkanlığı idaresi üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantıdaki konuşmasında Putin şu ifadeleri kullandı:

“Sizleri buraya ekonomi ve finans ile ilişkili konuları görüşmek için davet ettim. Bu konuyu, sizler gelmeden önce (Başbakan) Mihail Vladimiroviç (Mişustin) ile ele aldık. Benim, ‘yalanlar imparatorluğu’ olarak tabir ettiğim Batı toplumunun ülkemize karşı gerçekleştirmeye çalıştığı yaptırımları ele aldığımızdan bahsediyorum.”