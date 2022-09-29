Putin: Batı çatışmaları körükleyecek yeni senaryolar hazırlıyor

Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin güvenlik kurumları ve istihbarat servislerinin yöneticileriyle video-konferans yöntemiyle bir toplantı yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Batı'nın BDT coğrafyasında yeni çatışmaları körüklemeye dönük senaryolar üzerinde çalışıldığını biliyoruz. (Bu bölgede) Yeteri kadar çatışma var zaten. Şu anda Rusya ile Ukrayna arasında neler yaşandığına, bazı diğer BDT ülkelerinin sınırlarında neler olup bittiğine bakılması yeterli. Elbette tüm bunlar, SSCB'nin dağılmasının bir sonucu. Tüm Asya-Pasifik bölgesinde istikrarsızlık oluşma riskleri de dahil istikrarsızlaşma riskleri her şeye rağmen artıyor" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre BDT ülkelerinin eşgüdüm içinde hareket etmesi, güvenlik kurumları ile istihbarat servislerinin işbirliğini artırması gerektiğini söyleyen Putin "BDT sınırlarındaki durum yüksek önem arz ediyor. Bilhassa oralarda, zamanında müdahale edilmemesi halinde ülkelerimizdeki durumu olumsuz etkileyecek çok sayıda ortak güvenlik tehditleri oluşturuluyor" dedi.

BDT ülkelerinin jeopolitik hasımlarının istediği herkesi vurabileceğini, her ülkeyi kriz merkezi haline getirmeye hazır olduğunu söyleyen Putin "BDT terörle mücadele merkezinin deneyimini aktif şekilde kullanarak zamanında karşılık vermesi gerektiğini" söyledi.

'Tek kutuplu hegemonya önlenemez bir şekilde çöküyor'

"Gözlerimizin önünde daha adil bir dünya düzeninin kurulduğu zorlu bir süreç devam ediyor. Buna, yüzeyde yatan bilindik sorunlar eşlik ediyor. Tek kutuplu hegemonya önlenemez bir şekilde çöküyor. Bu, Batı'nın kabullenmeyi kesinlikle reddettiği nesnel bir gerçeklik ve bunun yol açtığı her şeyi görüyoruz" diye devam eden Putin "Geçmişe bağlı kalan ve uluslararası ilişkilerden ekonomiye, kültürden spora kadar her alanda dikte politikası izlemeye çalışan bu kötü şöhretli kolektif Batı, giderek daha fazla yeni sorun, kriz yaratıyor. Aynı zamanda, egemen kalkınma yolu seçen ülkelere, itaat etmek istemeyen, aksine bağımsız ve özgürce kendi yolunu, geleceğini seçmek, kültürlerini, geleneklerini, değerlerini korumak isteyenlere baskı yapmaktan vazgeçmiyor" ifadelerini kullandı.

BDT'ye üye ülkeler şu şekilde: Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan.