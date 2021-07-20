Putin-Aliyev görüşmesi: 'Emin adımlarla ilerliyoruz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’i Moskova’da ağırladı.

"Rusya ve Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin, koronavirüs salgınının yol açtığı krizden sonra aktif olarak toparlandığını" söyleyen Putin, en yakın zamanda bir Rus heyetinin ticari ve ekonomik işbirliği konularını görüşmek üzere Bakü'yü ziyaret edeceğini belirtti.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Putin, "Elbette ki en önemli konulardan biri de bölgedeki durumun çözüme kavuşturulması olmaya devam ediyor. Tabii ki bu konuya büyük önem verdiğinizi biliyorum. Ve uzlaşmacı çözümler bulduğunuz için size teşekkür etmek istiyorum. "Bunlar her zaman en zor çözümlerdir. Fakat çözüm istiyorsak, ki hepimiz bunu istiyoruz, o zaman bu yolu izlemeliyiz. Şimdiye kadar bunu yapmayı başarabildik" dedi.

Aliyev ise Moskova ve Bakü’nün ikili gündem üzerinde emin adımlarla ilerlediklerini, ülkeler arasındaki ticaret cirosunun ilk altı ayda artış kaydettiğini belirtti.

Aliyev, "İkili gündemde çok emin adımlarla ilerliyoruz, ticaret cirosu ilk altı ayda arttı, bu çok önemli, zira geçen yıl yüzde 10'dan fazla düşüş yaşadık" diye konuştu.

Dağlık Karabağ konusuna da değinen Aliyev "Ortak çabayla bunu başaracağımızı düşünüyorum" dedi.