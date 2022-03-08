'Putin' adlı birahanenin levhası kaldırıldı, 'Zelenskiy' olacağı iddiaları yalanlandı

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının ardından Kudüs kentinde bulunan "Putin" adlı birahanenin girişindeki levha kaldırırken, birahanenin ortaklarından biri olan Leonid Teterin, mekanın adının "Zelenskiy" olarak değiştirildiğine yönelik iddiaları yalanladı.

Mekânın adının değişeceğini doğrulayan Teterin, yeni adın "Zelenskiy" olduğuna dair sosyal medyada yer alan görsellerinse fotoşop olduğunu söyledi.

Teterin, "Bu kadar siyaset yeter. Zelenskiy'in sonradan nasıl birine dönüşeceğini bilemezsin, sonra ne olacak, adını yeniden mi değiştireceğiz?" dedi.