Putin, Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilmeyi onayladı

Rusya hükümetinin resmi belgelerinin yayınlandığı internet sitesine göre, Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilmesine ilişkin yasayı imzaladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kanada ve Macaristan’a anlaşmadan çekilme hakkında bildirimde bulunulmasının ardından başlayacak altı aylık süreçten sonra anlaşmadan çekilme tamamlanmış olacak.

Putin tarafından 11 Mayıs’ta sunulan ve 19 Mayıs'ta parlamentonun alt kanadı Duma'da oybirliğiyle kabul edilen yasa tasarısı, Federasyon Konseyi'nden de geçmişti.

Açık Semalar Anlaşması

Açık Semalar Anlaşması, 1992 yılında Rusya ile Batı arasında imzalanmış ve 2002'de yürürlüğe girmişti. Anlaşma, imzacıların diğer katılımcıların toprakları üzerinde silahsız gözetleme uçaklarını açıkça uçurmasına izin verdi. O zamandan beri bu kapsamda 1.500'den fazla uçuş gerçekleşti.