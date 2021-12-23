Putin: ABD füzeleri ile evimizin kapısının eşiğinde duruyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yıl sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladığı ve ülkesinin iç siyaseti, dünya ekonomisi ve uluslararası ilişkilerle ilgili değerlendirmelerde bulunacağı basın toplantısı başladı. Toplantının 3 saat sürmesi bekleniyor.

Putin, Rusya Merkez Bankası’nın para politikalarına ilişkin bir soru üzerine Türkiye’ye gönderme yaptı ve Merkez Bankası faiz oranını artırmazsa durumun Türkiye’dekine benzer bir hâl alabileceğini söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre Putin “Merkez Bankası’nın nasıl çalışacağına karışmıyorum. Merkez Bankası’nı eleştirmek mümkün, fakat ben bunu yapmıyorum. İş dünyası ile iletişim içindeyim ve onların ne düşündüğünü de biliyorum. Ancak ben Merkez Bankası’nın çalışmasını olumlu değerlendiriyorum. Nitekim eğer Merkez Bankası para-kredi politikasını katılaştırırsa, o zaman Rusya’daki durum Türkiye’dekine benzer bir hâl alabilir" dedi.

'Ukrayna hükümeti Donbass'a askeri operasyon hazırlığında'

Putin Ukrayna hükümetinin Donbass bölgesinde askeri operasyona hazırlandığını belirterek "Rusya’ya ise buna müdahale etmemesi çağrı yapıyorlar" dedi. Putin "Ukrayna’da radikallerin nasıl davrandığına aldırış etmememiz isteniyor. Bunlara karşı tepkisiz kalamayız" diye konuştu.

Putin şunları söyledi:

"- Ukrayna’da (2014’te) gerçekleşen darbenin ardından Kırımlıları korumayı reddetmemiz imkansızdı. Ukrayna’da darbe olmadan önce Kırım’ın Rusya’ya bağlanacağı kimsenin aklına gelmezdi.

- Bizim gördüğümüz şu ki Ukrayna hükümeti (ülkenin doğusundaki) Donbass’a karşı yeni bir askeri operasyonun hazırlıklarını yapıyor. Rusya’ya ise buna müdahale etmemesi çağrı yapıyorlar. Görünen o ki Ukrayna hükümetine yeni silah sistemleri tedarik edilirken bizim buna aldırış etmememiz, bakışlarımızı başka yöne çevirmemiz isteniyor, Ukrayna’da radikallerin nasıl davrandığına aldırış etmememiz isteniyor. Bunlara karşı tepkisiz kalamayız.

- Oysa, bizim kendi güvenliğimizin geleceğini düşünmemiz gerekiyor. Sürekli olarak bir gözümüz Ukrayna’da neler olup bittiğindeyken, (Ukrayna hükümetinin) ne zaman işleri berbat edip yüzlerine gözlerine bulaştıracaklarını izleyerek nasıl yaşayabiliriz?"

'ABD füzeleri ile evimizin kapısının eşiğinde duruyor'

Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO’nun, 90’lı yıllarda Rusya sınırları yakınlarına doğru genişlemeyeceğine dair söz vererek Rusya’yı aldattığını belirtti:

"Eylemlerimizi, Rusya’nın güvenliğinin koşulsuz olarak sağlanması belirleyecek. NATO’nun doğuya doğru genişlemesinin kabul edilemez olduğunu açık bir biçimde belirttik. ABD füzeleri ile evimizin kapısının eşiğinde duruyor. Evimizin kapısının önüne saldırı sistemleri konuşlandırılmamasını istemek, aşırı bir istek mi? Kanada ya da Meksika sınırına füze yerleştirilseydi Amerikalıların buna tepkisi ne olurdu? Kaliforniya daha önce kime aitti? Ya da Teksas?.. Mühim olan (Rusya’nın NATO’dan talep ettiği güvenlik garantilerine ilişkin) görüşmelerin nasıl gideceği değil, mühim olan bu görüşmelerden çıkacak olan sonuç.

'NATO bizi aldattı'

Putin şöyle konuştu: "90’lı yıllarda bize doğuya doğru bir inç ilerlemeyeceklerini söylediler. Ya ne oldu? Bizi aldattılar. Göz göre göre kandırdılar. NATO o günden bugüne tam beş genişleme dalgası gerçekleştirdi. Romanya ve Polonya’ya füze sistemleri yerleştirdiler. Onların sınırına giden biz miydik? Hayır, bizim sınırlarımıza kadar gelen onlardı. Bu nedenle bize güvenlik garantisi vermesi gereken de Batı’dır ve bunu derhal yapmalıdır, bu konuda on yıllarca sallanılmasına izin veremeyiz."

'Avrupa doğalgaz sorununu kendisi çıkardı, bırakalım kendisi çözsün'

Avrupalıların sebep olduğu doğalgaz sorunlarının yine Avrupalılar tarafından çözülmesi gerektiğini söyleyen Putin, Rusya'nın gaz fiyatları konusunda yardıma hazır olduğunu belirtti.

Putin, "Bırakalım Avrupalılar kendi sorunlarıyla uğraşsınlar, onlara zamanında müdahale etsinler ve akıllı olduklarını düşünmesinler. Kendi kendilerine yarattıkları sorunları kendileri çözmeli. Biz yardıma hazırız ve bunu yapacağız" dedi.

'Ukrayna'nın talepleri gaz fiyatlarındaki artışın nedeni olabilir'

Putin, ilkesel olarak gazı Rusya yerine Batı'dan alan Ukrayna'nın gaz satın alma taleplerinin Avrupa'da fiyatların fırlamasının nedeni olabileceğine işaret etti. Gazprom'un bu hafta Yamal-Avrupa boru hattında kapasite rezerv etmediğini, zira alıcılardan talep gelmediğini belirten Putin, şöyle devam etti: "Şu anda Yamal-Avrupa hattındaki gaz, Almanya'dan Polonya'ya geri pompalanıyor, ardından Ukrayna'ya gönderilebilir. Bu da, Avrupa'da gaz açığına ve fiyatların yükselmesine yol açıyor."