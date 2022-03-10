Putin: ABD artan fiyatlar yüzünden Rusya'yı suçlayarak nüfusunu aldatmaya çalışıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin düzenelenen kabine toplantısında konuştu. Putin, "ABD Rus enerji kaynaklarının ithalatını kapattı ve fiyatların yükselmesinden Rusya'yı sorumlu tutmaya çalışıyor, ancak Rusya Federasyonu'nun bununla kesinlikle hiçbir ilgisi yok" dedi.

Putin: "Orada [ABD ve AB'de] fiyatlar yükseliyor, ancak bizim günahımızdan değil. Bu onların kendi yanlış hesaplarının sonucudur, bizi suçlayacak bir şey yok.” dedi. Putin ayrıca ABD'nin yükselen enerji fiyatları için Rusya'yı suçlayarak nüfusunu aldatmaya çalıştığını öne sürdü.

ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı konuşmasında ülkedeki artan fiyatları "Putin'in fiyat artışı" olarak adlandırmıştı.

Yaptırımlara karşı ithal ikâmecilik çıkışı

Öte yandan Putin toplantının devamında Rusya'ya karşı yaptırımlar zaten her durumda geleceğini ifade ederek "Pek çok ülke ısrarla 'efendilerinin' kararlarını kabul ediyor, ancak Rusya böyle var olamaz" dedi. Rusya Devlet Başkanı "Bu yaptırımların, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, öyle ya da böyle getirileceğinden hiç şüphem yok." diye ekledi.

Putin şöyle devam etti:

“SSCB'nin çöküşünden sonra, daha birçok yaptırım, kısıtlama, sözde Kokomovski listeleri geldi ama hiç biri kalmadı.

Her zaman yaptırım baskısı olmuştur. Evet, şimdi karmaşık bir karaktere sahip ve bizim için belirli sorular, problemler ve zorluklar yaratıyor, ancak önceki yıllarda bu zorlukları nasıl aştıysak, şimdi de üstesinden geleceğiz.

Ekonomi yeni duruma uyum sağlıyor. Her yönden ithal ikâmeciliğe devam edeceğiz. Bu da nihayetinde bağımsızlığımızın, özerkliğimizin ve egemenliğimizin artmasına yol açacaktır.”

'İnsanlar genel olarak bizi destekliyor'

Ukrayna'ya dönük saldırının Donbass'ı desteklemek için olduğunu tekrar ifade eden Putin, "Bu insanları desteklemek, onlara yardım etmek gerçekten bizim görevimizdi." diyerek Donbass'tan gelen mültecilere yardım eden Ruslara teşekkür etti. Putin şunları kaydetti:

“Sekiz yıl, sonsuz uzun sekiz yıl, dediğim gibi, bu insanlar bodrumlarda yaşamaya zorlandı. Çocukların hepsi büyüdü ve okula gitmeye hazır!

Vatandaşlarımızın zor durumda olan insanlara yardım etme ihtiyacına bu kadar duyarlı olmaları çok şey söylüyor. Bu, genel olarak insanların eylemlerimizi desteklediğini gösterir. Bu doğru olanı yaptığımızı, Donbass'ı desteklediğimizi söylüyor."