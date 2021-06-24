PTT'de 36 maaşlık soygun: Birbirlerini kovup 850 bin lira tazminat aldılar

Gazeteci Sedef Kabaş’ın Youtube kanalına konuk olan Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, PTT'ye ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.

PTT bünyesinde onlarca yeni şirket kurulduğunu belirten Muratoğlu, “Şirketlerden biri sadece yönetim kurulundan oluşuyor. Bu şirketin özelliği 1 başkan, 7 yardımcısı var, başka çalışanı yok şirketin. Ve kurala göre herhangi biri iş akdi feshedilirse veya kendi istifa ederse 36 maaş tazminat alıyor. Bu 8 kişiden 4'ü birbirlerini kovup 850 bin lira tazminat aldılar bir yıl içinde" dedi.