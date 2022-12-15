PTT şubesinde güvenlik görevlisi kargo şefini öldürdü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Atatürk Caddesi'ndeki PTT Şubesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana gelen olaya göre, güvenlik görevlisi Hurşit K., şubede kargo şefi olarak görev yapan Mehmet Koç ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

DHA'nın haberine göre, kavgaya dönen olayda Hurşit K., Koç'a tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Koç'un cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan Hurşit K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.