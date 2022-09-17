PTT arazisi ranta açılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Zeytinburnu'nda Merkezefendi Mahallesi’nde yer alan PTT Merkez Müdürlüğü’nün bulunduğu yaklaşık 19 bin metrekarelik araziyi de ranta açtı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, bakanlığın PTT mülkiyetindeki arazi için hazırladığı imar planının raporunda arsa üzerinde 3 ve 4 katlı betonarme PTT Merkez Müdürlük binalarını bulunduğu belirtildi. Yeni imar planında arazinin yaklaşık 14 bin 500 metrekarelik kısmı en fazla 6 kat yapılaşma koşuluyla konut ve ticaret alanı olarak belirlenirken 4 bin 500 metrekarelik kısmı da park alanı olarak belirlendi.

Kentin en değerli alanlarından biri olan arazinin, Tem Otoyolu’na 7 kilometre, Kuzey Marmara Otoyolu’na 24 kilometre, hızlı tren hattına ve Marmaray’a 3 kilometre, İstanbul Havalimanı’na 32 kilometre ve tarihi yarımadaya ise 5 kilometre uzaklıkta olduğu açıklandı.

'İhtiyaç' diye savundular

İmar planı raporlarında PTT’ye ait arazinin “Ticaret ve konut alanı fonksiyonuna alınması bir ihtiyaç olduğu” savunularak, “Arazi 16 Mart 2022 tarihinde “riskli yapı” olarak tapuya tescil edilmiştir. Dolayısıyla, planlama alanı üzerinde bulunan yapıların ekonomik ömrünü tamamlamış olması, sağlıksız ve afete karşı güvensiz (yapıları barındırması, söz konusu yapıların görüntü ve çevre kirliliği yaratması nedeniyle mevcut risk durumunun dikkate alınarak bu konuda önlem alınması gerekliliği doğmuştur. Parselin, ticaret ve konut alanına alınması bölgenin ekonomik değerini arttırıcı ve alanın fonksiyonel kullanımını sağlayıcı bir plan yaklaşımı olduğunu gösterecektir” denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Ulaşım Daire Başkanlığı da imar planı değişikliğine ilişkin görüş bildirdi. İBB plan değişikliğine, “Alanda yer alabilecek iş merkezi, büro, kültür eğlence ve konaklama tesisleri, rezidans tipi konutlar ve ticaret gibi fonksiyonlar dikkate alındığında ulaşım taleplerini ve trafik yükünü arttırıcı nitelik taşıdığı belirlendiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamaktadır” ifadeleriyle karşı çıktı.