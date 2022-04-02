Psaki'den 'televizyona geçme' açıklaması: Eh, henüz benden kurtulamazsınız

Yaptığı gaflarla ünlü olan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, hakkında çıkan 'MSNBC'de yorumcu olacak' iddialarına ilişkin bir açıklamada bulundu. Psaki'nin önümüzdeki haftalarda Beyaz Saray'dan ayrılmaya hazırlandığı öne sürülürken kendisi düzenlenen basın brifinginde "Kamu hizmetimin daha ne kadar süreceği konusunda bir şey söyleyemem" dedi.

Cuma günü Beyaz Saray'daki haberler hakkında soru sorulan Psaki, "Eh, henüz benden kurtulamazsınız" dedi. Gelecek planları hakkında teyit edecek hiçbir şeyi olmadığını sözlerine ekledi.

Öte yandan İngiltere menşeli Reuters'a konuşan iki Beyaz Saray yetkilisi, Psaki'nin önümüzdeki haftalarda ayrılacağı yönündeki iddiaları kısmen doğruladı ancak Biden hükümetinin henüz yerine geçecek kişiyi seçmediğini ifade etti.

Bir kaynak Reuters'e verdiği demece göre Psaki'nin bu ayın sonunda Beyaz Saray muhabirlerinin akşam yemeğine kadar görevde kalması bekleniyor.

Obama döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü yapan Psaki, Trump'ın iktidara gelmesinin ardından Filistinlileri fişleyen bir İsrailli casusluk firmasında 'kriz iletişimi danışmanlığı' sıfatıyla çalışmaya başlamıştı.