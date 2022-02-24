Psaki harekattan önce açıkladı: Askerlerimizi Rusya ile savaşmaya göndermeyeceğiz

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün Rusya'nın operasyonu öncesinde yaptığı açıklamalarda, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda bile ABD’nin Rusya ile savaşmayacağını açıkladı, “Askerlerimizi Rusya ile savaşmaları için Ukrayna’ya göndermeyeceğiz” dedi.

Bir gazetecinin “Rusya tüm Ukrayna’yı işgal etse bile mi?” sorusuna ise Psaki “Bu birkaç adım ilerisiyle ilgili bir soru ama size Başkan’ın açıkça ve tutarlılıkla söylediği şeyi aktarabilirim: ABD askerlerini Ukrayna’ya göndermeyecek” diye yanıt verdi.