Protokol masada depremzedeler yerde

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEDEM), 6 Şubat depremlerinin ardından kente gelen depremzedeler için kahvaltı düzenledi. Farabi Camii altındaki araştırma merkezinde düzenlenen etkinliğe üniversite yetkilileri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, İlahiyat Fakültesi Dekanı Seyfullah Kara, çok sayıda akademisyen ve yaklaşık 300 depremzede katıldı.

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın haberine göre; 23 Şubat'ta MEDEM Müdürü Doç. Dr. Nuran Çetin tarafından düzenlenen kahvaltıya katılan Rektör İsmail Hakkı Özölçer ve protokol üyeleri kendileri için hazırlanan masada, depremzedeler ise yerde kahvaltı yaptı.

Kahvaltı programına ait fotoğraflar Bülent Ecevit Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılınca CHP Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Ebru Uzun tepki gösterdi.

Uzun şunları kaydetti:

"Üniversite Rektörü Sayın Özölçer'in depremzedelere moral ve dayanışma için düzenlemiş oldukları kahvaltı etkinliğinde şahit olduğumuz manzara hiç hoş değil. Rektör hocamızın iyi niyetinden şüphemiz yok ama bu organizasyonu nasıl böyle düşüncesizce yaptılar anlamak gerçekten çok zor. Şu acılı insanlarımızı yerlerde oturtup kendilerinin masada oturmaları Zonguldak misafirperverliğine yakışmamış, kardeşlerimizi inciten bir tavır olmuştur. Amacınıza uygun tesis mi yoktu?"

Masada oturan rektör 'yanlış anlaşılmış'

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer eleştiriler üzerine “Ben de organizasyona davetli olarak katıldım zaten gecikmeli gidebildim. İçeriye girdiğimde alanda yalnızca 1 adet masa olduğunu gördüm. Önceden haberim olsaydı eğer düzenin hazırlanmasını sağlayabilirdim. Ama olmadı maalesef. Yanlış anlaşıldığına üzüldüm” dedi.