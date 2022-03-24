'Propaganda yasağına cumhurbaşkanı dahil edilsin' önerisine ret

TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen AKP ve MHP’nin seçim mevzuatında değişiklik yapılmasına ilişkin teklifinde değişikliklere gidildi.
Muhalefet tarafından verilen önergelerde; barajının kaldırılması, seçime katılma kriterlerinden “TBMM’de grubu olmak” kriterinin korunmasını, il seçim kurullarının oluşumuna ilişkin kıdem koşulunun kaldırılıp hâkimin kuraya katılması maddesinin tamamen çıkarılması, yapılacak seçimlerde yerleşim yeri adresine göre oluşturulan bir yıl önceki seçmen kütüğü üzerinden güncelleme işlemleri maddesinin tamamen çıkarılması, seçim yasakları kapsamına cumhurbaşkanının dahil edilmesi, 2008 yılında kaldırılan parmak boyası uygulamasının yeniden getirilmesi yer aldı. Önergeler reddedildi.