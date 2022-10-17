Prompter bozuldu, Bahçeli'nin konuşması yarım kaldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Konya'da Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda açıklamalarda bulundu.
Prompter bozuldu, Bahçeli'nin konuşması durdu
MHP lideri konuştuğu sırada prompter bozuldu. Konuşmasına ara vermek zorunda kalan Bahçeli, arızanın düzelmesini bekledi. Mitinge katılanlar o anlarda alkışlarla Bahçeli'ye destek vermeye çalıştı.
Mitinge katılanlar o anlarda alkışlarla Bahçeli'ye destek vermeye çalıştı. Bahçeli, kısa süreli arızanın düzeltilmesinin ardından açıklamalarına devam etti.