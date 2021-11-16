Profilo için mahkemeden iflas kararı

Bir dönem binlerce kişinin çalıştığı Profilo Holding geçtiğimiz perşembe günü İstanbul Ticaret Mahkemesi’nde görülen bir davada iflas etti.

Hürriyet'in haberine göre, Profilo Grubu şirketlerinin avukatlığını üstlenen avukat Sümer Altay, 2,5 milyon liralık alacağı için Profilo Holding AŞ ile Profilo Sanayi ve Tic. AŞ’ye karşı Iflas davası açtı. Mahkeme 11 Kasım günü saat 13.40 itibari ile 104 milyon TL sermayeli Profilo San. ve Tic. AŞ ile, 65 milyon TL sermayeli Profilo Holding AŞ’nin iflasına karar verdi.

Karar sonrası her iki şirket için da tasfiye sürecine geçilecek. İki şirketin varlıkları satılarak borçları ödeme yoluna gidilecek. Anılan borçlar arasında kamunun vergi ve prim alacakları söz konusu.

'Kararın bozulmasını bekliyoruz'

Kararın doğru olmadığını söyleyen Profilo Holding CEO’su Dani Sami Acıman, "Bu karar, bilirkişi raporlarına aksi yönde çıktı. İtiraz edeceğiz, karar bozulacaktır. Profilo olarak başka kimseye borcumuz yok. Davaya konu olan ödeme yapıldığında iflas kararı da kalkacaktır. Her iki şirketin de, bu parayı ödemeye yeter fazlası ile varlığı var" açıklaması yaptı.

Şirket nasıl bu duruma geldi?

Kamhi Ailesi’nden 1925 doğumlu Jak Kamhi'nin kurduğu Profilo Sanayi AŞ 1965 yılında kurulurken, Profilo Holding AŞ’nin kuruluşu ise 1971 olarak kayıtlarda yer alıyor. Profilo Holding, Türkiye’de ilk profil doğrama işini gerçekleştiren holding konumunda.

Bir dönem 6 bin kişinin çalıştığı 1 milyar dolar cirolu holdingde işler 2000’li yılların ikinci yarısından itibaren sancılı bir hal almaya başladı. Profilo Telra’nın yanı sıra Profilo Holding ve Profilo Sanayi AŞ’nin de iflası ile grubun çok önemli üç şirketi iflas etmiş oldu. Kamhi Ailesi’nin sembol varlıkları arasında yer alan Mecidiyeköy’deki Profilo AVM’nin de geçen yıl, alacağı da olan özel bir bankaya satıldığı öğrenildi.