Profesör Görür uyardı: Muğla'nın güneyi kıpır kıpır

Bilim Akademisi Kurucu üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege’nin güneyinde dün, meydana gelen çok sayıdaki depremlere dikkat çekerek “Muğla’nın güneyi kıpır kıpır” uyarısında bulundu.

Bilim Akademisi Kurucu üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Twitter’da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Dün geceden beri Muğla güneyi kıpır kıpır. büyüklükte çok sayıda d1-3eprem var. Muğla-Yatağan ile Gökova graben fay sistemlerinin kesişim yerinde. Bir zamandan beri süre gelen Helen dalma-batma zonunun Ege’de yarattığı gerilmenin bir göstergesi. Sevgiyle”