Prof. Kaboğlu'na 'Legion' nişanı

CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’na, Fransa’nın 'en prestijli nişanı' olarak tarif edilen Chevalier dans l’Ordre National de la Legion d’Honneur nişanı verildi.

"Anayasa Hukuku çalışmaları sebebiyle Türkiye’nin kültürel ve toplumsal yaşamına ve Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine olan katkıları nedeniyle" verildiği belirtilen nişan Herve Magro tarafından sunuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene katıldı. Kılıçdaroğlu, Kaboğlu’nu tebrik etti.

Légion d'honneur, Napolyon Bonapart'ın 19 Mayıs 1802 tarihinde imzaladığı bir kanun ile oluşturuldu ve Fransa'nın en yüksek dereceli sivil nişanı olarak tanımlanıyor.

