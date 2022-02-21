Prof. Görür'den Marmara'daki depreme dair değerlendirme: 'Konumu gereği uyarıcı'

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depreme dair değerlendirmelerde bulundu.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, biraz önce Tekirdağ-Güzelköy açıklarında 4,2’lik bir deprem meydana geldi. Deprem Marmara Fay zonunda ve Muhtemelen Tekirdağ kolu ile ilişkili. Bu kol üzerinde zaman zaman bu büyüklüğe varan depremlere gaz çıkışları da neden olabiliyor. Konumu gereği bu deprem uyarıcı"