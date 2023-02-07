Prof. Görür: TBMM'de deprem komisyonu kuruldu, çağrılmadık

Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından açıklamalarda bulundu.

Habertürk'te canlı yayın programına katılan Görür, "Ne AFAD ne de herhangi bir yerden bana bir talep geldi. Ben zannediyorum ki, onların nezdinde biz yaşamıyoruz. TBMM'de Deprem Araştırma Komisyonu kuruldu. Herkes çağrıldı bir Celal Şengör bir Naci Görür çağrılmadı. Ben siyasetle ilgilenmiyorum. Bilim adamlığının dürüstlüğü ve doğruluyla net konuşan insanlarız" ifadelerini kullandı.

'Uyarıyı ilk 2020'de yaptım'

Depreme dair daha önce uyarıda bulunan Görür, "Elazığ depremi, Maraş tarafına, Erkenek, Hatay tarafına enerji transfer etmiş olabilir. Mevcut biriken enerjiyi artırmış olabilir. Dolayısıyla deprem yaratabilir dedim. Bu uyarıyı ilk 2020'de yaptım. Her gün her ay ne zaman imkan olduysa söyledim" diye konuştu.

'Siyasiler de benim konuşmamı istemiyorlar'

Siyasetçilerin konuşmasını istemediğine işaret eden Görür, şu değerlendirmeyi yaptı

"Şimde elimizdeki telefonla bütün dünya ile bilgi alışverişi yapabiliyoruz. Deprem hakkında bilinçlenmek, bunları öğrenmek, zayıf noktalarımızı belirlemek, bunu da bilim adamının ağzından duymak sizi korkutmak için değil, hakikati gerçeği bilin ki, bu korkunun kaynağını yok edelim. Siyasiler de benim konuşmamı istemiyorlar. Halkı doğru bilgilendirmek bizim derdimiz."