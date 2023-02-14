Prof. Dr. Zuhal Okuyan: Acil önlem alınmazsa bulaşıcı hastalıklar Türkiye’ye yayılabilir

Prof. Dr. Zuhal Okuyan, depremin çok geniş bir coğrafyada meydana gelmesinin farklı bulaşıcı hastalıkları da beraberinde getireceği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Zuhal Okuyan, 10 kenti etkileyen deprem sonrasında yaşanabilecek sağlık sorunları konusunda soL TV’ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Depremin çok geniş bir coğrafyada meydana gelmesinin farklı bulaşıcı hastalıkları da beraberinde getireceğini ifade eden Okuyan, hastalıkların bir kısmının geniş bir kesimi etkileyecek salgın yapma potansiyeline sahip olduğunu söyledi ve acilen alınması gereken önlemleri sıraladı.

Prof. Dr. Zuhal Okuyan: Acil Önlem Alınmazsa Bulaşıcı Hastalıklar Türkiye’ye Yayılabilir!

Haber

Deprem bölgesi ve tüm ülke için uyarı: 'Birbirinden farklı bulaşıcı hastalıklar bekliyoruz'