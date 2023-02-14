Prof. Dr. Zuhal Okuyan: Acil Önlem Alınmazsa Bulaşıcı Hastalıklar Türkiye’ye Yayılabilir!

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Zuhal Okuyan, 10 kenti etkileyen deprem sonrasında yaşanabilecek sağlık sorunları konusunda soL TV’ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Depremin çok geniş bir coğrafyada meydana gelmesinin farklı bulaşıcı hastalıkları da beraberinde getireceğini ifade eden Okuyan, hastalıkların bir kısmının geniş bir kesimi etkileyecek salgın yapma potansiyeline sahip olduğunu söyledi ve acilen alınması gereken önlemleri sıraladı.