Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u tehdit eden saldırgan koruma kararı aldırdı

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’u ölümle tehdit eden, evinin kapısına "dana dili" bırakan aşı karşıtı sahte doktor Mustafa Yücel kendisi için koruma kararı aldırdı. Yücel’in koruma talebinde bulunmasının ardından mahkeme Şenol’a bir aylık uzaklaştırma kararı verdi.

Cumhuriyet’ten Berfin İnetaş’ın haberine göre, adaletin suçlulara emanet edildiğini söyleyen ve kararı "facia" olarak nitelendiren Şenol, "Elektronik kelepçeyle izlenen ve kendisinin bana yaklaşması mümkün olmayan birisi, benim hakkımda bir ay uzaklaştırma kararı aldırmış. Bu şahıs, üç kere adli kontrol ihlali yaptığı için üç gün tazyik hapsi cezası almıştı. Dün tekrar ihlal ettiği tespit edildi. Böyle davranarak hem adaleti zor duruma düşürüyor hem de psikolojik üstünlük sağlamaya çalışıyor" dedi.

'90 gündür adalet bekliyorum'

Daha önce Büyük Uyanış Derneği altında hareket eden bazı kişilerin, Twitter’da bir yayın açarak kendisinin adımın geçtiği diyaloglar kurduğunu söyleyen Şenol, "Bu kişi de orada bu kararı tartışmış, ‘Bu ülkede adalet var’ demiş. Ben, 90 gündür adalet bekliyorum. Bu yayınlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağım. Üzücü olan, adaletin suçlunun eline emanet edildiği görüntüsü. Bu tehdit bana, bir kadın, akademisyen, bilim insanı ve doğruları söyleyen bir hekim olduğum için yapılıyor. Adalet bu yüzden gecikiyor, ama gerçek adalet mutlaka tecelli edecek ve ben o zamana kadar canımı ve aklımı koruyarak mücadele edeceğim" diye konuştu.