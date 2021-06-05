Praksis'ten yeni şarkı: Sevmek Yetmiyor

Toplumsal mücadele alanlarına verdikleri müzikli desteklerle bilinen Praksis Müzik Grubu yeni şarkısını yayınladı.
2012 yılında kurulan grup, 5 Haziran Dünya Çevre Günü için hazırladıklarını "Sevmek Yetmiyor" isimli şarkılarını şöyle tanıtıyor:
"Doğayı sevmek güzel ama bir ağacı sevmenin sorumluluğu bugün nedir?
Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü! İkizdere’den Datça’ya, Mersin’den Aliağa’ya, Gürpınar’dan Kazdağları’na, Salda’dan, Marmara’ya; dağlardan denizlere, ovalardan göllere kapitalizmin doğa talanı ile sınanıyoruz. Doğanın göz kamaştırıcılığını, kâr marjlarını şişirdiği kadar anlamlı gören kapitalistler de biliyor ve korkuyor ki, bu düzeninin yıkılış fermanlarından biri de bu talanlara karşı direnişler olacak.
Bu şarkıyla, aynı zamanda, uyduruk evraklarla hapiste tutulan, doğa ve ekoloji mücadelesinde omuz omuza durduğumuz, bize yol gösteren hocamız Beyza Üstün’e selamlarımızı gönderiyoruz."
'Sevmek Yetmiyor'