Prag’da üniversiteye silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu duyuruldu

Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'ne kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Çek polisi, saldırıda, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu duyurdu.
Çevredeki görgü tanıkları, saldırganın, okulun çatısından polise ateş açtığını belirtirken, Çek polisi ise halkın bölgeden uzak durması için çağrıda bulundu.
Salgırdanın etkisiz hale getirildiğini duyuran Çek polisi, üniversitenin tahliye edildiğini açıkladı.
Henüz saldırıya dair resmi bir açıklama yapılmadı.