Poyraz, İYİP'in oy oranını açıkladı

İYİP Genel Sekreteri Uğur Poyraz, tv100'de yayınlanan Taksim Meydanı programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İYİ Parti nerelerden oy alıyor?" sorusunu yanıtlayan Poyraz "Genel Başkanımızın genel duruşu şu; herhangi bir seçme grubunu, ideolojik, mezhepsel, etnik biz bu şekilde ayrıştırmıyoruz. Bunu da ayrıştırmanın bir çeşidi olarak kabul ediyor sayın Genel Başkanımız. İyi Partinin çizgisi her türlü imtina etmek üzerine kurulu. O yüzden bizim doğrudan bir seçmen hedef kitlemiz yok?" dedi.

İYİP olarak özel bir anket yaptırmadıklarını belirten Poyraz "Ancak kamuoyuna yansıyan, aynı zamanda güvenilirliği de Türkiye çapında tescilli birçok anket firmasında İYİ Parti yüzde 21, 21,7 civarında ortalamalarla gösteriliyor" açıklamasını yaptı.

Poyraz, program konuğu Yeni Akit'ten Hacı Yakışıklı'nın, "Kılıçdaroğlu 'gösterirlerse aday olurum' demişti. Kılıçdaroğlu 'adayım' demesine rağmen Akşener neden 'Kemal bey adayımızdır' demedi, demeyecek mi, yoksa hiçbir zaman mı demeyecek, demek için neyi bekliyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu, hiçbir zaman 'adayım' diye bir beyanda bulunmadı. Kılıçdaroğlu 'adayım' dediği zaman bu işlerin işleyeceği prosedür bellidir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konuda '6'lı masa karar verecek. 6'lı masanın uygun göreceği bir aday olacak'' gibi birçok beyanı var. Günü geldiğinde muhakkak cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen isimler, aday olmak istediklerini beyan edip bunu da resmi olarak kamuoyuna duyururlar."

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin değerlendirmede de bulunan Poyraz, önceliklerinin güçlendirilmiş parlamenter sistem olduğunu söyleyerek, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakatı oluşturuldu. Bu mutabakat Türkiye’nin gelenek, görenek, örf ve adetlerini temele alarak hazırlanmış bir metin. Bunu yok sayarak, bütün gündem ‘Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?’ üzerine. Bugün Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın işbirliğiyle birlikte Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin yarattığı cumhurbaşkanlığı makamı ve ona atfettiği anlam farklı" diye konuştu.

